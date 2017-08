Doria vai de novo ao Nordeste de olho em 2018

O prefeito de São Paulo, João Doria, desembarca no final da manhã desta quinta-feira em Campina Grande, na Paraíba, em mais uma da série de viagens que tem feito pelo país. Doria vai palestrar em um evento do varejo local organizado pela Federação da Câmara de Dirigentes Lojistas do estado. Na prática, o prefeito tenta ganhar capilaridade pelo país para se manter na disputa pela vaga de presidenciável do PSDB em 2018.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Em oito meses no cargo, João Doria já visitou 13 cidades de sete países: China, Coreia do Sul, Emirados Árabes, Estados Unidos, Qatar, Portugal, Itália. Esteve ainda em 16 municípios brasileiros, numa conta que só faz crescer.

Na noite de terça-feira, Doria gravou um vídeo convidando pessoas para o evento e chamando militantes tucanos a estarem presentes em seu desembarque no aeroporto. Ele sabe que ser bem recebido no Nordeste, terra onde o PT se sai melhor historicamente, pode mandar um recado importante dentro do partido. O senador Cassio Cunha Lima (PSDB), natural da cidade e entusiasta de Doria, é um dos incentivadores da viagem.

Doria também aproveitou a gravação para dizer que ainda estava na prefeitura depois das 23h. Essa é uma forma de aplacar as críticas que passou a receber depois que direcionou grande parte do seu tempo para viagens como essa. Opositores dizem que ele esqueceu a cidade enquanto tenta viabilizar sua candidatura à presidência.

A ida ao Nordeste também serve para Doria seguir com sua tentativa de rivalizar com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que também está na região, onde segue com sua caravana desde o dia 17. Nesta quinta, passa pela cidade de Ouricuri, no interior do Pernambuco, e depois segue para o Piauí. A caravana termina no dia 5, no Maranhão.