Doria vai aumentar a velocidade nas Marginais em janeiro

São Paulo – O prefeito eleito de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou na manhã desta terça-feira, 20, que o aumento dos limites de velocidade das Marginais do Tietê e do Pinheiros começa a valer a partir do dia 25 de janeiro de 2017.

Apesar de ter prometido durante a campanha eleitoral, que aumentaria as velocidades no dia 2 de janeiro, os novos limites só começarão a valer no dia 25.

Neste período, a Prefeitura vai promover mudanças na sinalização e fiscalização. Sérgio Avelleda, secretário de Transportes e Mobilidade da equipe de Doria, disse estar convicto de que é possível promover essas mudanças com segurança.

Para os veículos leves, Doria anunciou que vai aumentar de 70 km/h para 90 km/h a velocidade nas vias expressas. O limite passará de 60 km/h para 70 km/h na pista central e de 50 km/h para 60 km/h na pista local – apenas a primeira faixa da pista local terá mantida os 50 km/h como limite.

Para veículos pesados, serão mantidos os limites atuais, de 60 km/h para as pistas expressas e centrais e 50 km/h, para as locais.

O futuro presidente da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), João Octaviano Neto, disse que a manutenção da velocidade de 50 km/h na faixa da direita visa proteger os mais vulneráveis, referindo-se a pedestres e ciclistas.

O plano, batizado de “Marginal Segura”, também anuncia o uso de lombofaixas e radares-pistola para fiscalizar motos.