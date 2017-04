Doria queria resultados visíveis em pequenos prazos, diz Soninha

São Paulo – Um dia após deixar o comando da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, Soninha Francine (PPS) fez uma discurso na Câmara Municipal na tarde desta terça-feira, 18, no qual afirmou que a experiência de ser secretária foi “incomparável”.

Segundo a vereadora, que reassume o mandato nos próximos dias, o prefeito João Doria (PSDB) cobrava “resultados visíveis” em prazos que não eram possíveis de serem cumpridos.

“É muito difícil se dedicar ao mesmo tempo ao que é estruturante e ao dia a dia. Frequentemente, para você trabalhar com os alicerces, que demoram mais e são menos visíveis, aquilo que seria visível fica para mais tarde e eu escolhi trabalhar com os alicerces, com aquilo que é capaz de sustentar por mais tempo as ações, e que virão”, afirmou.

Soninha não mencionou em nenhum momento do discurso, no entanto, que sua saída da pasta foi uma decisão conjunta com Doria, como o prefeito afirmou nesta segunda no vídeo que divulgou em sua página no Facebook e reafirmou nesta terça, em entrevista a jornalistas que o acompanham em Roma, na Itália, onde está.

“Tomamos uma decisão conjunta, não foi unilateral. A Soninha agora volta para sua missão como vereadora, para qual foi eleita.”

Doria já nomeou o então secretário adjunto de Soninha, Filipe Sabará (NOVO), para assumir de forma permanente o comando da pasta.

A nomeação foi publicada nesta terça no Diário Oficial da Cidade.