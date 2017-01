Doria quer premiar motoristas sem multas, diz colunista

São Paulo – Motoristas paulistanos que conseguirem a marca dos 12 meses sem levar uma multa de trânsito poderão receber um prêmio do prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB). Pelo menos é isso que estuda o tucano, de acordo com a coluna de Lauro Jardim, do jornal O Globo.

Para viabilizar o plano de distribuir recompensas, Doria pretende atrair a iniciativa privada, segundo a publicação – que lembra de parceria semelhante que a Prefeitura de São Paulo já está fazendo com a Unilever na distribuição de xampu e sabonete para moradores de rua.

A coluna cita ainda que seguradoras de veículos já estão sendo consultadas.