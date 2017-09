A jornal, Doria indica que pode deixar PSDB para disputar eleição

São Paulo – Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), não descartou a hipótese de deixar o PSDB para concorrer à Presidência da República em 2018. “Pretendo continuar [no partido], até que alguma circunstância me impeça disso”, disse o tucano.

Ao jornal, o prefeito descartou a possibilidade de disputar as prévias com o governador Geraldo Alckmin e afirmou que as pesquisas de intenção de voto é que mostrarão quem será o candidato a concorrer no Palácio do Planalto.

De olho nas eleições, o tucano tenta ganhar capilaridade pelo país. Em oito meses no cargo, Doria já visitou 13 cidades de sete países: China, Coreia do Sul, Emirados Árabes, Estados Unidos, Qatar, Portugal, Itália. Esteve ainda em 16 municípios brasileiros.