Doria pede “equilíbrio e serenidade” em vídeo

São Paulo — O prefeito de São Paulo João Doria fez um pronunciamento usando suas redes sociais. “Os fatos revelados hoje são muito graves”, afirma o prefeito. Ele não chega a especificar quais são os fatos, mas deve se referir ao turbilhão de provas envolvendo corrupção que atingiram o presidente Michel Temer e o seu colega de partido Aécio Neves .

Em tom presidenciável, o empresário e político diz que o momento pede “equilíbrio e serenidade”. Ele pede que, apesar do escândalo, não se abandonem as reformas, que são a principal bandeira do governo Temer.

“As reformas em andamento apontam para um cenário econômico mais confiável. São fundamentais para gerar crescimento e emprego”, diz.

Veja abaixo o pronunciamento na íntegra em texto e em vídeo.

“Os fatos revelados hoje são muito graves. Neste momento temos de proteger o Brasil. Devemos todos ter serenidade para que as medidas que visam devolver o país para o rumo do crescimento não sejam paralisadas.

“As reformas em andamento apontam para um cenário econômico mais confiável. São fundamentais para gerar crescimento e emprego. Sou brasileiro. Nasci aqui e cresci aqui e escolhi viver aqui. Quero que os meus filhos e os filhos de todos vocês tenham orgulho do nosso país. Isso é mais do que possível. Tenho a convicção de que os problemas do brasil têm solução.

“Hoje, mais do que nunca, é hora de manter o equilíbrio e a serenidade e de proteger e defender o Brasil.”