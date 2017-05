Doria passa dia com Alckmin após expressar pretensão presidencial

Nova York – Um dia após admitir pela primeira vez disputar a Presidência da República no ano que vem, desde que escolhido nas prévias do PSDB com o aval do governador Geraldo Alckmin (PSDB), o prefeito da capital, João Doria, e seu padrinho político passam esta quarta-feira, 17, juntos em uma agenda intensa nos Estados Unidos.

Até o fim do dia estão previstos cinco compromissos conjuntos, incluindo uma reunião no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em Washington.

Os dois estão neste momento em viagem para a capital americana no jato particular do prefeito, local da selfie feita por Doria para demonstrar que a relação entre os dois continua sólida.

“Nossa posição é indivisível”, disse Doria mais cedo na primeira entrevista coletiva concedida pelos dois.

Durante a manhã desta quarta, Alckmin foi o homenageado do evento promovido pelo Lide, o grupo empresarial criado por Doria.

O governador, por sua vez, destacou que ele e Doria estão unidos numa grande sinergia, trabalhando por São Paulo. “João é um grande prefeito, um exemplo e paradigma.”

Alckmin e Doria têm trocado gentilezas desde o início da viagem, no final de semana.

Na terça-feira, 17, o governador afirmou que o prefeito seria “a noiva” na cerimônia em que receberia o prêmio Pessoa do Ano da Câmara de Comércio Brasil-EUA, ocorrido na noite de terça-feira.

Na manhã desta quarta, Doria afirmou que o governador seria a “noiva” e a “estrela” em um seminário no qual apresentou projetos de investimentos do Estado.

Perguntado qual dos dois políticos seria a noiva para as eleições presidenciais de 2018, Doria desconversou:

“Nós temos trocado buquês de noiva aqui em Nova York. São duas noivas que vêm buscar investimentos, atrair aqueles candidatos a fazer o casamento, casamento para investir e gerar empregos em São Paulo e no Brasil.”