Doria entrega banheiros públicos com ar-condicionado em SP

São Paulo – Com o lema “Estou aqui para tirar você do aperto”, a gestão João Doria (PSDB) vai implantar um novo modelo de banheiro público feito de aço inox e com ar condicionado na capital. Os equipamentos serão automatizados e ligados à rede de esgoto da Sabesp.

Três protótipos doados à Prefeitura serão testados pela administração, que informou que vai escolher o melhor modelo para depois abrir uma licitação para expandir os equipamentos.

Um dos banheiros, que está na Praça Dom José Gaspar, ao lado da biblioteca Mário de Andrade, foi vistoriado nesta terça-feira, 24, por Doria.

O “test drive” dos banheiros públicos começa nesta quarta-feira, 25, dia em que se comemora o aniversário de 463 anos da cidade.

Os novos banheiros deverão ser instalados em áreas públicas de grande circulação e fazem parte do programa Cidade Linda, uma das vitrines do tucano neste início de gestão.

Os equipamentos em teste foram doados pelas empresas Peebox e JC Decaux.

A gestão Doria cogitou ainda colocar música ambiente nos banheiros, mas a ideia foi vetada por causa do receio de que os usuários demorassem muito para sair dos equipamentos.