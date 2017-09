Pesquisa CNT: Doria empata com Marina para 2018; Lula lidera

São Paulo – A 134ª Pesquisa CNT/MDA, divulgada nesta terça-feira, dia 19, pela Confederação Nacional do Transporte (CNT), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o deputado Jair Bolsonaro )PSC-RJ) permanecem fortes nas intenções de voto para as eleições de 2018.

Considerando a intenção de voto espontânea, quando não é apresentado nenhum nome aos entrevistados, o petista apresenta hoje 20,2% as intenções de votos contra 10,9% de Bolsonaro.

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), que não aparecia na sondagem anterior (divulgada em fevereiro), aparece em terceiro lugar com 2,4% e empata tecnicamente com a ex-senadora Marina Silva (Rede), que aparece com 1,5% das intenções de voto.

A pesquisa foi realizada entre os dias 13 a 16 de setembro. Foram ouvidas 2.002 pessoas, em 137 municípios de 25 unidades federativas, das cinco regiões. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais com 95% de nível de confiança.

Já na intenção estimulada, Lula é o favorito em todos os cenários de primeiro e segundo turnos. Veja os cenários traçados:

1º turno: Intenção de voto estimulada

CENÁRIO 1: Lula 32,4%, Jair Bolsonaro 19,8%, Marina Silva 12,1%, Ciro Gomes 5,3%, Aécio Neves 3,2%, Branco/Nulo 21,9%, Indecisos 5,3%.

CENÁRIO 2: Lula 32,0%, Jair Bolsonaro 19,4%, Marina Silva 11,4%, Geraldo Alckmin 8,7%, Ciro Gomes 4,6%, Branco/Nulo 19,0%, Indecisos 4,9%.

CENÁRIO 3: Lula 32,7%, Jair Bolsonaro 18,4%, Marina Silva 12,0%, João Doria 9,4%, Ciro Gomes 5,2%, Branco/Nulo 17,6%, Indecisos 4,7%.

1º turno: Intenção de voto espontânea

Lula: 20,2%

Jair Bolsonaro: 10,9%

João Doria: 2,4%

Marina Silva: 1,5%

Geraldo Alckmin: 1,2%

Ciro Gomes: 1,2%

Álvaro Dias: 1,0%

Dilma Rousseff: 0,7%

Michel Temer: 0,4%

Aécio Neves: 0,3%

Outros: 2,0%

Branco/Nulo: 21,2%

Indecisos: 37,0%