Doria diz que governo falhou na comunicação das reformas

São Paulo – O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta sexta-feira, 28, que o governo do presidente Michel Temer (PMDB) falhou na comunicação das reformas e que isso reforçou a falta de apoio às propostas no Congresso e na sociedade.

Em entrevista à Rádio Eldorado, do Grupo Estado, Doria defendeu as reformas e criticou as manifestação da greve geral realizadas hoje em todo o País.

“Não foi bem comunicado pelo governo, o governo não comunicou bem a importância das duas reformas”, disse o prefeito.

Para ele, a falha na comunicação da reforma da Previdência foi ainda maior que na trabalhista.

“Falhou na comunicação e um erro de comunicação em um processo como esse gera desgaste”, disse o prefeito.

O tucano afirmou que o governo promoveu um “amplo debate” para as reformas trabalhista e previdenciária e que as modificações feitas foram até um pouco “excessivas”.

Doria disse ainda que a aprovação das propostas é necessária para destravar investimentos nacionais e internacionais no Brasil e interromper o aumento do desemprego no País.