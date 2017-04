Doria divide topo de ranking de prefeitos mais influentes da web

São Paulo – Fenômeno das redes sociais nos 100 primeiros dias de mandato, o prefeito João Doria (PSDB-SP) não está sozinho no topo do ranking dos prefeitos mais influentes da internet, segundo levantamento exclusivo da consultoria Medialogue, em parceria com a Reputation Guardian, para EXAME.com.

ACM Neto (DEM), de Salvador, e Teresa Surita (PMDB), de Boa Vista, também figuram na dianteira do estudo que mediu a influência e a popularidade dos 26 prefeitos das capitais do país nas redes sociais durante esse período.

A pesquisa avaliou o desempenho dos chefes do Executivo municipal das capitais brasileiras em uma escala de 0 a 10 que mede três critérios: base total de fãs comparada ao número de eleitores da respectiva cidade, nível de engajamento da página e o nível de relacionamento com o público.

Foram considerados influentes aqueles que somaram de 6 a 10 pontos.

Os três mais influentes receberam nota 8. No entanto, segundo o estudo, o prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), é o gestor com o maior destaque no período.

De acordo com o levantamento da Medialogue, o tucano também apareceu em primeiro lugar nos rankings de maior quantidade de fãs, engajamento e compartilhamento de posts.

Para se ter uma boa ideia, Doria ganhou mais de 2 milhões de seguidores só nos 100 primeiros dias como prefeito da capital paulista – um crescimento de 495%.

A título de comparação, o segundo gestor com o maior percentual de crescimento do número de fãs no Facebook, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), somou 153,6 mil novos fãs – o equivalente a 104%.

Uma sacada de Doria, por exemplo, foi manter as páginas nas redes sociais como pessoa física e não como o prefeito da cidade de São Paulo. De acordo com especialistas ouvidos por EXAME.com, o fato de ele fazer as pessoas acompanhem o dia a dia dele como gestor é algo que ninguém tinha feito antes.

Já o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PMN), foi o que mais publicou no Facebook: em três meses ele fez 541 posts na rede social. O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marcheza (PSDB), aparece logo atrás com 379 publicações e João Dória (PSDB), em terceiro, com 311.

O levantamento também mediu o percentual de posts compostos por conteúdos de vídeo.

Nessa categoria, o prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (PSDB), ficou em primeiro lugar entre os 26 gestores: 84% das publicações do político tinham vídeo.

Na segunda posição há empate entre os prefeitos Zenaldo Coutinho (PSDB), de Belém, e João Doria (PSDB), de São Paulo: ambos postaram vídeos em 57% de duas publicações. Gean Loureiro (PMDB), prefeito de Florianópolis, aparece em terceiro lugar, com 46%.

Veja quem são os prefeitos mais influentes das capitais brasileiras:

São Paulo: João Doria (PSDB) – Nota: 8

Salvador: ACM Neto (DEM) – Nota: 8

Boa Vista: Teresa Surita (PMDB) – Nota: 8

São Luís: Edivaldo Holanda Junior (PDT) – Nota: 7

Florianópolis: Gean Loureiro (PMDB) – Nota: 7

Porto Alegre: Nelson Marchezan Jr. (PSDB) – Nota: 7

Curitiba: Rafael Greca (PMN) – Nota: 7

Porto Velho: Dr. Hildon (PSDB) – Nota: 6

Vitória: Luciano Rezende (PPS) – Nota: 6

Rio de Janeiro: Marcelo Crivella (PRB) – Nota: 6

* Como os líderes de influência foram classificados em cada ranking analisado pela Medialogue:

Número total de fãs: João Doria em 1º / Teresa Surita em 3º e ACM Neto em 4º

Participação dos eleitores: Teresa Surita em 1º / João Doria em 4º e ACM Neto em 5º

Crescimento percentual: João Doria em 1º / Teresa Surita em 14º e ACM Neto em 17º

Crescimento absoluto: João Doria em 1º / Teresa Surita em 3º e ACM Neto em 6º

Engajamento: João Doria em 1º / Teresa Surita em 10º e ACM Neto em 11º

Shares por post: João Doria em 1º / Teresa Surita em 3º e ACM Neto em 5º

Número de Posts: João Doria em 3º / ACM Neto em 5º e Teresa Surita em 6º

Posts com vídeo: João Doria em 3º / ACM Neto em 8º e Teresa Surita em 21º

Comentários por fã: João Doria em 2º/ ACM Neto em 11º e Teresa Surita em 24º

Shares por fãs: João Doria em 1º / Teresa Surita em 8º e ACM Neto em 13º