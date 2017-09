Doria cita chinês Sun Tzu e faz metáfora sobre cenário de 2018

Pedro Venceslau, do Estadão Conteúdo

Por Pedro Venceslau, do Estadão Conteúdo

São Paulo – Diante de uma plateia formada por artistas e celebridades o prefeito João Doria fez na quarta-feira, 20, um discurso no qual citou o general e estrategista chinês Sun Tzu, autor do clássico “A arte da guerra”, para fazer uma metáfora do cenário pré-eleitoral de 2018.

“Lembrando Sun Tzu: exércitos muito ansiosos perderam guerras para pequenos exércitos porque atacaram na hora errada. Há sua hora para isso.”

Na fala, que foi registrado em vídeo por um dos convidados, o prefeito se disse um “New Kid on the Block” e afirmou que a política tem coisas traiçoeiras no seu dia a dia.

“Mas estou aprendendo rápido”, arrematou.

Falando abertamente como candidato, Doria disse ainda, sobre 2018, que “tudo vai dar certo, mas é preciso controlar a ansiedade”.

Segundo relatos de participantes, o prefeito teria dito durante o jantar, no qual foi servido tartar de atum e salmão, que tudo dará certo.

“Nunca desiste de nada. Na vida, se este é o desafio, não será agora que desistirei do Brasil.”

Outro convidado disse que o tucano relatou ter recebido convite de sete partidos para disputar oPalácio do Planalto em 2018, mas “gostaria de ficar no PSDB”.

Um elenco eclético de cem pessoas participou do jantar com prefeito na casa do empresário do Sebastião Bomfim, dono de lojas Centauro.

Estavam lá, ente outros, Cláudia Raia, Latino, Márcio Garcia, Vitor Fasano e Bruna Lombardi.

“Nenhum outro político foi convidado. A minha intenção foi promover um encontro do Doria com artistas, empresários e banqueiros. Todos queriam saber do Doria suas posições sobre pauta nacional. Estava previsto 1 hora de jantar, mas o interesse foi tão grande que se estendeu por 3 horas”, disse Bomfim ao jornal O Estado de S. Paulo.

Após jantar com artistas na quarta-feira, Doria promove nesta quinta-feira um jantar em sua casa com a cúpula do DEM. O prefeito de Salvador, ACM Neto, vem a São Paulo para o evento organizado pelo prefeito de São Paulo.