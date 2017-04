Doria busca patrocínio para ônibus na Coreia

O prefeito João Doria e o secretário de Transporte, Sérgio Avelleda, tinham embarque previsto nesta madrugada para Seul, na Coreia do Sul. A ideia é buscar patrocínio para criar um sistema de inteligência no transporte público da capital.

Em uma viagem que tem a mobilidade urbana como eixo central, o ponto alto será a visita ao Centro Geral de Controle de Transporte de Seul.

Apontado por especialistas como um dos melhores do mundo, o CGCT é um complexo onde técnicos monitoram congestionamento, velocidade e localização dos ônibus.

No país, os veículos contam com GPS e as informações são repassadas aos usuários por celular em tempo real.

O prefeito pretende buscar patrocinadores coreanos para bancar iniciativa semelhante.

“Eles têm disposição, pelo menos a priori de financiar empresas coreanas para instalar sistemas semelhantes, que possam aprimorar o transporte público na cidade de São Paulo”, disse Doria ao Estado.

A visita acontece no momento que a Prefeitura vive a expectativa de nova licitação para o sistema de ônibus, prevista para julho.

Papa

O prefeito ainda fará passagem rápida por Roma, na expectativa de ver o papa Francisco. Ele deve participar da audiência geral que o pontífice faz às quartas-feiras.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.