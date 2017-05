“Dono da JBS insistiu muito para falar comigo”, diz Temer

Brasília – O presidente Michel Temer disse nesta quinta-feira, 18, em reunião com deputados no Palácio do Planalto, que o empresário Joesley Batista, dono da JBS, “insistiu muito” para falar com ele em março, ocasião em que teria gravado o presidente dando aval para compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ).

“O Michel está bem tranquilo, não vai renunciar coisa nenhuma. Ele disse que atendeu o cara, que insistiu muito para falar com ele. E disse que não falou nada que não fosse republicano”, contou o deputado Beto Mansur (PRB-SP), que foi um dos vários deputados que se reuniu com Temer nesta quinta-feira no Palácio do Planalto.

De acordo com Mansur, com a decisão do presidente de não renunciar, a discussão agora é “remontar” a base aliada na Câmara. Um dos cargos que poderá ser usado nessa negociação será o de ministro da Cultura.

O titular da Pasta, Roberto Freire (PPS), anunciou nesta quinta-feira que entregou o cargo, em razão das denúncias contra Temer.