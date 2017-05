Dono da JBS gravou Temer autorizando compra de Cunha, diz jornal

São Paulo – Joesley Batista, um dos controladores do frigorífico JBS, teria gravado o presidente Michel Temer dando aval à compra do silêncio do ex-deputado federal Eduardo Cunha, segundo informações do colunista Lauro Jardim do jornal O Globo.

De acordo com o jornal, a gravação feita por Joesley é parte de declaração que os controladores da JBS deram à Procuradoria-Geral da República em abril e que teria sido confirmada por ele e seu irmão Wesley ao ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que é responsável pelas ações da operação Lava Jato no Supremo.

Procurada por EXAME.com, até o momento, a JBS não confirmou a reunião.

Segundo a reportagem, o empresário entregou à PGR uma gravação, feita em março, em que ele aparece contando a Temer que estava dando a Eduardo Cunha e ao operador Lúcio Funaro uma mesada na prisão para que ficassem calados. Diante da informação, o presidente teria respondido: “Tem que manter isso, viu?”.

Ainda de acordo com o jornal, na gravação, Temer indica, diante de Joesley, o deputado Rodrigo Rocha Loures (PMDB-PR) para resolver um assunto da J&F (holding que controla a JBS). Depois, Rocha Loures foi filmado recebendo uma mala com R$ 500 mil enviados por Joesley.