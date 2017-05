Delegado de unidade que apurou morte de Teori é assassinado em SC

São Paulo – Dois policiais federais do Rio de Janeiro foram mortos a tiros na madrugada desta quarta-feira (31) em uma casa noturna em Florianópolis (SC). Um deles, o delegado Adriano Antônio Soares, de 47 anos, chefiava a unidade da Polícia Federal (PF) em Angra dos Reis, onde foi aberto o inquérito para apurar a morte do ministro Teori Zavascki em janeiro deste ano.

Alem de Soares, segundo o Diário Catarinense, outro agente, o delegado Elias Escobar, de 60 anos, que trabalhava em Niterói, também foi morto.

A Polícia Federal informou, em nota, que nenhum dos dois delegados mortos na madrugada de hoje em Florianópolis estava diretamente envolvido com a investigação da morte do ministro no momento.

Segundo a PF, o inquérito que apura o caso foi registrado em Angra dos Reis, sob a chefia de Soares, mas que corre em Brasília, presidido por outro.

Os delegados morreram em decorrência de uma troca de tiros em um estabelecimento da capital de Santa Catarina.