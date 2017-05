Documento da UNE tem 220 mil assinaturas pedindo “Diretas Já”

Brasília – O Centro Acadêmico XI de Agosto, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP), e a União Nacional dos Estudantes (UNE) vão entregar nesta quarta-feira, 24, ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), um abaixo-assinado que pede a renúncia do presidente Michel Temer e Diretas Já.

Até a noite desta terça-feira, 23, o documento contava com a assinatura de 220 mil pessoas. Deputados do PT, do PCdoB e de outros partidos da oposição acompanharão os estudantes na entrega do abaixo-assinado ao presidente da Casa.