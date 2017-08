Distrital misto pode ser salvação política, diz ministro do STF

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso defendeu, em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo, a adoção do sistema distrital misto para eleições legislativas, e disse que a proposta de um fundo público bilionário para bancar campanhas políticas é um símbolo da falta de sintonia do Congresso com a população.

Barroso disse ser favorável a que as campanhas sejam bancadas por doações de pessoas físicas, e apontou como principais benefícios do distrital misto a redução da campanha para um espaço limitado e a possibilidade de se acompanhar mais de perto o trabalho do representante eleito.

“Pode ser a salvação da política no Brasil. Barateia a eleição e você pode verificar como foi o desempenho do seu candidato”, disse Barroso a Folha desta terça-feira sobre o modelo distrital misto.