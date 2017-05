Distanciamento de juízes pode prejudicar Temer no TSE

Brasília – Depois da abertura de inquérito contra o presidente Michel Temer, o governo não tem conseguido uma interlocução efetiva dentro do Tribunal Superior Eleitoral, disseram à Bloomberg duas pessoas com trânsito no tribunal.

O Palácio do Planalto tenta assegurar que algum ministro peça vista do processo ou apresente um voto em separado, aceitando a tese do peemedebista de separação da chapa, disseram três auxiliares presidenciais com conhecimento das discussões.

Antes do agravamento da crise, as conversas entre a defesa de Temer e o Judiciário vinham ocorrendo com mais frequência.

Desde a semana passada, no entanto, não tem havido conversas entre integrantes da equipe do peemedebista nos últimos dias com o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, que tem por hábito se relacionar com os políticos, disse uma pessoa ligada à defesa de Temer.

Vista por aliados do governo como uma “saída honrosa”, a hipótese de cassação não é aceita pelo presidente, que recorrerá a todas as instâncias para evitar a condenação, disseram as pessoas ligadas ao seu gabinete.

O jurista Oscar Vilhena, diretor da Faculdade de Direito SP da FGV, afirmou à Bloomberg que nada impede que argumentos jurídicos sejam apresentados pela defesa de forma contundente. Disse, porém, que pressão política é ilegítima.

“O que se percebe são as duas coisas acontecendo concomitantemente. Há pressão para que juízes não decidam, com pedido de vista ou que se retire o julgamento desta data. Espero que isso não aconteça”, disse. Procurado, o Palácio do Planalto não quis comentar.

O julgamento das contas de campanha da chapa Dilma/Temer será retomado em 6 de junho pelo TSE.