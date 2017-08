Diplomação do novo governador do Amazonas será em outubro

O novo governador do Amazonas será conhecido no próximo domingo (27), no segundo turno da eleição suplementar para o cargo.

Estão na disputa Amazonino Mendes (PDT) e Eduardo Braga (PMDB). O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) marcou a diplomação do eleito para o dia 2 de outubro. A data da posse ainda não foi divulgada.

“A presidência do TRE estipulou a data de 2 de outubro, tendo em vista que a análise técnica das prestações de contas devem ser concluídas no dia 28 de setembro”, disse o diretor de Tecnologia da Informação do tribunal, Rodrigo Camelo.

O TRE trabalha até este sábado (26) na distribuição das 6.668 urnas eletrônicas, além das mais de 700 de contingência, em cerca de 1,5 mil locais de votação.

“Tudo [está] correndo como planejado pelo tribunal em todos os cartórios da capital e do interior. Hoje estamos distribuindo as urnas em 13 zonas eleitorais, paralelamente, no interior, também está tendo essa montagem, mas ela se concentra mais amanhã, antes do pleito”, disse Camelo.

Em relação ao primeiro turno, a corte eleitoral aumentou o número de pontos de transmissão de dados para agilizar a apuração dos votos e fez ajustes relacionados à logística por causa das áreas de difícil acesso.

Abstenção

Mais de meio milhão de eleitores amazonenses deixaram de votar no primeiro turno. A abstenção ficou em 24,53%, dentro do esperado pelo Tribunal Regional Eleitoral do estado por ser uma eleição atípica.

“O segundo turno, historicamente, mesmo em eleições ordinárias, apresenta um número de abstenções maior. Temos feitos campanhas de conscientização de eleitores. Talvez no primeiro turno, por causa da indefinição se ia ocorrer o pleito ou não, a gente teve uma abstenção maior. Temos a perspectiva de que esse número, no mínimo, se estabilize ou então não aumente muito em relação ao primeiro turno”, destacou o diretor de Tecnologia da Informação do TRE.

Segurança

As Forças Armadas disponibilizaram 4,55 mil militares para atuarem no segundo turno da eleição suplementar para governador do Amazonas.

Eles estarão presentes em 459 localidades de votação. De acordo com o comandante militar da Amazônia, general do Exército Antônio Miotto, a estratégia será a mesma adotada no primeiro turno, considerada satisfatória.

“O Exército está empregando 3,7 mil homens, quatro aeronaves, nós estamos em torno de 254 locais de votação, locais muitos distantes. Dos 62 municípios, o Exército está atuando em 21. Além disso, estamos trabalhando com a logística, levando as urnas e o pessoal especializando do TRE para 25 municípios”, informou o general.

A preparação do pleito está sendo acompanhada por uma comitiva do governo da Guiné-Bissau, que está em Manaus desde o último fim de semana.

Segundo Antonio Jau, diretor da Comissão Nacional de Eleição do país africano, a ideia é melhorar o sistema eleitoral de sua nação baseado no modelo brasileiro.

“Para a Guiné-Bissau, o Brasil é o país número 1 no mundo em termos de organização e gestão de processo eleitoral. Foi nessa base que em outubro do ano passado foi firmado um protocolo de cooperação entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Comissão Nacional de Eleição da Guiné-Bissau. Visa exatamente à transmissão de informações, conhecimentos, experiência, com vista a melhorar o nosso processo para que possamos atingir o nível de credibilidade, confiança e integridade que o Brasil tem hoje no mundo em termos de gestão do processo eleitoral”, afirmou.

Propaganda eleitoral

Nesta sexta-feira (25), termina o prazo para a divulgação da propaganda eleitoral gratuita no rádio, na televisão, na imprensa escrita, na internet e para realização de debates na TV.

Até este sábado, a propaganda ainda será permitida por meio de alto-falantes ou amplificadores de som. As carreatas e a distribuição de material de propaganda política, como impressos e adesivos, também só poderão ocorrer até a véspera do pleito.

Lei Seca

No segundo turno da eleição, também haverá Lei Seca, conforme portaria conjunta assinada pelo presidente do TRE, desembargador Yedo Simões, e pelo secretário de Segurança Pública, Sérgio Fontes.

Entre as 2h e as 18h de domingo, o consumo de bebida alcoólica estará proibido em bares, restaurantes, supermercados, mercearias e estabelecimentos similares, bem como em locais abertos ao público em todo o estado.