Dilma tratou pessoalmente de caixa 2, diz Mônica Moura

São Paulo – Em depoimento à Justiça Eleitoral, os marqueteiros João Santana e Mônica Moura, responsáveis pelas campanhas dos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, asseguraram nesta segunda-feira (24) que a ex-presidente sabia do esquema de caixa dois em sua campanha à reeleição, em 2014.

Segundo Mônica, que fechou acordo de delação premiada junto ao marido, Dilma teria tratado com ela pessoalmente do esquema ilegal de arrecadação em uma reunião no Palácio do Planalto em 2014, revelou a Veja.

Já de acordo com Santana, a ex-presidente cassada teria dito que, diferentemente da campanha de 2010, ela cuidaria pessoalmente da prática na campanha de 2014.

O casal ainda diz que cobrou R$ 105 milhões por seus serviços na campanha daquele ano, dos quais R$ 70 milhões foram declarados e R$ 35 milhões eram provenientes de caixa dois.

De acordo com reportagem da Folha de S. Paulo, os delatores relataram que, embora a expressão “caixa dois” não tenha sido utilizada, estava claro que o assunto tratado eram pagamentos não contabilizados da campanha daquele ano.