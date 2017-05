Dilma desembarca em Curitiba para acompanhar depoimento de Lula

Curitiba – A ex-presidente Dilma Rousseff desembarcou na manhã desta quarta-feira, 10, no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, para acompanhar o depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato.

Dilma chegou de Porto Alegre em voo de carreira às 10h23 e teve desembarque prioritário do avião, não passando pelo saguão do aeroporto.

Ela estava acompanhada do ex-ministro do Trabalho Miguel Rosseto. Segundo passageiros do voo, ouvidos pelo Broadcast Político (serviço de notícias em tempo real da Agência Estado), Dilma foi discreta e não interagiu com outras pessoas. Também não houve pedido de foto ou cumprimentos.

Dilma deve se encontrar pela manhã com Lula. O voo de volta de Dilma, também de carreira, está marcado para 21h43 desta quarta-feira a Porto Alegre.