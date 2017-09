Detran dá bronca em Rodrigo Hilbert no Facebook

São Paulo – O apresentador e ator Rodrigo Hilbert levou uma bronca do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) no Facebook por postar um vídeo gravado enquanto dirigia.

O departamento repostou o vídeo em sua página na rede social e disse: “Um homão desses, bicho usando o celular enquanto dirige? :(“, diz a legenda. “Será que Rodrigo Hilbert criou um dispositivo que: permite filmar sem desviar o olhar do trânsito sem tirar as mãos do volante sem risco de acidentes? Oremos”.

Essa não é a primeira vez que o órgão usa as redes sociais para dar broncas em celebridades. Em junho, a atriz Isis Valverde levou um puxão de orelha do Detran-RJ por postar uma foto no Instagram com as pernas apoiadas no colo do namorado, que conduzia um veículo em movimento.

Veja o registro: