Detento de prisão do AM comemora fuga de cadeia com selfie

São Paulo – Um suposto fugitivo do Instituto Penal Antônio Trindade (Ipat), em Manaus (AM), postou, no final da tarde de ontem, uma selfie em que aparece comemorando a fuga do presídio.

Condenado em 2013 por roubo, Brayan Bremer Quintelo Mota é supostamente um dos 87 detentos que fugiram do Ipat uma hora antes do início da rebelião que deixou 60 mortos no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj), também em Manaus.

Até o momento, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas não confirmou a autenticidade do relato de Mota.

Na imagem, Bremer aparece vestido com a camisa do Bayern de Munique e com o corpo coberto de lama ao lado de outro rapaz, que seria o detento Francisco de Assis Oliveira Ferreira, de acordo com VEJA.com. De acordo com o site, Ferreira teria sido recapturado nesta segunda-feira.

Apesar de estar preso desde 2013, Bremer mantinha uma rotina contínua de postagens nas redes sociais – vale lembrar que o acesso à internet é proibido dentro de presídios. A última postagem antes da fuga foi em 23 de dezembro, quando ele postou uma imagem com os dizeres: “Se toda alegria é passageira, nenhum massacre será eterno. Liberdade”.