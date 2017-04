Destaques da reforma trabalhista serão analisados nesta 4ª

Brasília – Com o início da ordem do dia no plenário, o deputado Daniel Vilela (PMDB-GO) encerrou a sessão da comissão da reforma trabalhista sem a análise dos destaques pendentes.

Assim, as sugestões de mudanças no texto-base aprovado nesta tarde de terça-feira, 25, serão analisadas no plenário.

A sessão está marcada para esta quarta-feira, 26.

Vilela demorou para dar início à votação dos destaques sob a alegação de que o relatório sobre as propostas não estava pronto.

Na sequência, a ordem do dia foi aberta no plenário, o que inviabiliza as votações nas comissões.

“Infelizmente o tempo não foi suficiente”, disse o peemedebista diante dos protestos da oposição, que acusou os governistas de manobrarem para não concluir a votação na comissão.