Deputados querem criar um Ministério da Segurança

Brasília – Enquanto o deputado federal Jovair Arantes (PTB-GO) estiver lançando sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados, o atual presidente da Casa Rodrigo Maia (DEM-RJ) – que ainda não formalizou sua candidatura, mas deve tentar a recondução ao cargo – estará reunido com deputados no Palácio do Planalto. Ele está na presidência interinamente, enquanto o presidente Michel Temer (PMDB) não retorna de Portugal.

Na conversa, os parlamentares devem sugerir a Maia a criação de um órgão que cuide apenas de segurança pública. Ainda não se sabe qual a melhor alternativa: ou a criação de um Ministério da Segurança Pública ou a de uma secretaria que trataria do tema no Ministério da Defesa ou na pasta de Justiça.

Na próxima quarta-feira (11), os deputados se encontrarão com Temer para propor medidas para melhorar o sistema penitenciário brasileiro. Na conversa, também falarão sobre a criação de órgão para cuidar da segurança pública. Os massacres nos presídios de Manaus e Roraima fortaleceram a ideia dentro do Congresso. Tanto Maia quanto Rogério Rosso (PSD-DF) – que também concorre à presidência da Câmara – simpatizam com a proposta.

Nos bastidores, Temer também vê com bons olhos a criação da pasta. Há um obstáculo: um novo Ministério geraria gastos, o que seria incoerente ao discurso de ajuste fiscal promovido pelo governo.