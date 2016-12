Deputados fecham pré-acordo para dívidas dos Estados

Brasília – Os líderes de partidos na Câmara dos Deputados fecharam um pré-acordo nesta segunda-feira para tentar levar a votação o projeto de lei que trata da dívida dos Estados, mas a proposta ainda precisa ser discutida com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse o líder do governo na Câmara, André Moura (PSC-SE).

De acordo com o líder, a proposta mantém a maioria das contrapartidas exigidas dos Estados, mas retira a imposição de limite a reajustes de servidores.

A proposta era o primeiro item da pauta da sessão convocada para a noite de segunda-feira mas, diante da falta de acordo e de quórum, a votação foi adiada.

A proposta alonga os débitos junto à União por 20 anos, com carência e posterior desconto nas parcelas e institui o novo Regime de Recuperação Fiscal para Estados com pior situação de caixa. Enquanto tramitava no Senado, o texto recebeu novas exigências de contrapartidas.