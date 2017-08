Deputados aprovam requerimento para votar distritão

Isadora Peron e Felipe Frazão, do Estadão Conteúdo

Por Isadora Peron e Felipe Frazão, do Estadão Conteúdo

Brasília – Deputados aprovaram na noite desta quarta-feira, 23, o requerimento apresentado pelo PP para fatiar a votação e deliberar sobre a adoção do distritão antes da criação do fundo eleitoral.

A proposta foi aprovada por 241 votos a 209. Houve uma abstenção.

Após o resultado, deputados avaliaram que, apesar da aprovação da medida, não haverá voto suficiente para aprovar, de fato, a criação do distritão, já que se trata de uma emenda à Constituição e são necessários 308 votos para isso.

Antes de analisar o distritão, o requerimento prevê primeiramente a votação de um destaque que retira a previsão de 0,5% da receita líquida para o fundo público eleitoral.

Em seguida, os deputados votariam o sistema eleitoral e depois vão deliberar sobre as regras do fundo partidário.

Houve bate-boca durante a votação do requerimento. O deputado Sílvio Costa (PTdoB-PE) afirmou que quem votasse a favor da medida era a favor do distritão.

O líder do PDT, Weverton Rocha (MA), rebateu e disse que o partido era contra a alteração do sistema eleitoral, mas a favor do fatiamento da votação.