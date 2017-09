Deputado diz que Temer “está feliz” com suspeita sobre delação

São Paulo, 04 – O deputado federal Darcísio Perondi (PMDB-RS), que compõe a comitiva de Michel Temer na China, afirmou em seus perfis nas redes sociais que o presidente deve se manifestar publicamente sobre as suspeitas em torno da colaboração premiada de delatores do grupo J&F somente quando chegar ao Brasil, na quarta-feira, 6. O parlamentar disse, via Twitter, que Temer “está feliz” diante do ocorrido.

Perondi afirmou que a investigação anunciada por Janot nesta segunda-feira, que pode rescindir o termo de colaboração premiada com três delatores da JBS, deve inviabilizar uma eventual nova denúncia contra Temer no Supremo Tribunal Federal (STF).

“Delação sob alta suspeita deve inviabilizar nova denuncia (sic). Pres Michel falará só no Brasil sobre a PGR. Está feliz”, escreveu Perondi no Twitter.

No Facebook, o deputado disse que, pelas declarações de Rodrigo Janot, há “graves erros” na delação “dos bandidos liderados por Joesley Batista”.

O parlamentar publicou ainda uma frase que atribuiu ao presidente. “Neste momento, é preciso serenidade e aguardar. Ainda estou focado na viagem exitosa”, teria dito Temer, segundo Perondi.

Nesta segunda-feira, em Xiamen, na China, Temer deve posar para uma foto e participar de um diálogo com chefes de Estado dos Brics e de outras economias emergentes, antes de começar a viagem de retorno, conforme a agenda oficial.