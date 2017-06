Deputado defende que PSDB entregue todos cargos no governo Temer

Em vídeo gravado para as redes sociais e publicado na tarde desta quinta-feira, 1, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, deputado Cauê Macris (PSDB), defende que o PSDB desembarque do governo do presidente Michel Temer (PMDB) e entregue todos os cargos imediatamente.

O tucano, que é aliado do governador Geraldo Alckmin (PSDB), afirmou que o partido precisa ter “independência” em relação ao governo Temer para que possa votar as reformas no Congresso Nacional.

“Eu defendo que o PSDB entregue todos os cargos dentro do governo federal imediatamente”, diz o parlamentar no vídeo.

“O PSDB precisa ter uma postura independente e responsável dentro das reformas e das medidas que são boas para o país”.

Na publicação, Macris alega que o PSDB precisa protagonizar o processo de retomada do crescimento da economia assim como aconteceu após o impeachment do ex-presidente Fernando Collor.

“O PSDB foi fundado com a seguinte frase: longe das benesses do poder. Nós não precisamos estar dentro de governo federal para votar aquilo que é bom para o País”, declarou.