Depois de maratona, estes são os feriados que restam para 2017

São Paulo – Depois de três feriados seguidos nas últimas semanas, os brasileiros terão que esperar exatos 45 dias para a próxima folga oficial, no próximo dia 15 de junho, quando está marcado o feriado de Corpus Christi.

Os próximos meses reservam ainda outros cinco feriados nacionais. Desses, quatro poderão ser emendados com o final de semana. No total, se consideradas essas emendas, os brasileiros poderão ganhar mais 10 dias de folgas até dezembro.

Se essa é uma boa notícia para quem vai viajar (e para o setor de turismo), para outros setores da economia esse volume de folgas oficiais não é tão bom assim.

A Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) estima uma perda de 66,8 bilhões de reais para a indústria brasileira com essa maratona de feriados do ano. Isso equivale a 4,4% do PIB.

Feriados nacionais

15 de junho (quinta-feira) – Corpus Christi

7 de setembro (quinta-feira) – Independência do Brasil

12 de outubro (quinta-feira) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (quinta-feira) – Finados

15 de novembro (quarta-feira) – Proclamação da República

25 de dezembro (segunda-feira) – Natal

Feriados municipais de aniversário das capitais

Maio

20- Palmas (Tocantins)

Julho

09- Boa Vista (Roraima)

Agosto

05- João Pessoa (Paraíba)

16- Teresina (Piauí)

26- Campo Grande (Mato Grosso do Sul)

Setembro

08- São Luís (Maranhão)

08- Vitória (Espírito Santo)

Outubro

02 – Porto Velho (Rondônia)

24- Manaus (Amazonas)

24- Goiânia (Goias)

Dezembro

05- Maceió (Alagoas)

12- Belo Horizonte (Minas Gerais)

25- Natal (Rio Grande do Norte)

28- Rio Branco (Acre)