Depoimento de Lula a Moro ganha repercussão internacional

São Paulo – O depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao juiz federal Sérgio Moro nesta quarta-feira, 10, em Curitiba, ganhou destaque em portais de notícias internacionais.

As matérias tratam do embate político entre os dois e dos protestos no Brasil.

O jornal italiano ‘La Repubblica’ disse que “o dia da verdade chegou” e o confronto esperado entre Lula e Moro vai acontecer.

O ex-presidente é acusado de ter recebido vantagens após favorecer a empreiteira OAS.

“O caso virou uma grande dor de cabeça”, destaca.

O La Repubblica fala ainda que o partido convocou milhares de militantes para a ocasião.

A BBC ressaltou que o depoimento vai influenciar o destino de Lula, lembrando que o petista é o candidato favorito para as próximas eleições presidenciais.

Por isso, o portal afirma que Lula não estará falando apenas para o juiz. “As suas palavras serão medidas para passar a mensagem certa aos eleitores em todo o País”.

Já o jornal Clarín, da Argentina, diz que o Brasil está sob tensão por causa do “explosivo encontro”, que virou o assunto do dia.

O depoimento é o momento para que o juiz Sérgio Moro prove suas hipóteses sobre a culpa do réu.

E Lula deve demonstrar que as suspeitas são “artimanhas judiciais” que escondem uma perseguição política.