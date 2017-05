Demolições na Cracolândia devem recomeçar na próxima semana

O secretário municipal de Governo, Julio Semeghini, disse que as demolições de imóveis na antiga Cracolândia devem começar na semana que vem e um projeto habitacional para as famílias que moram lá será anunciado nesta quarta-feira, 31.

Segundo o secretário municipal de Habitação, Fernando Chucre, até agora, foram mapeados 672 locais na área do antigo “fluxo”, considerando habitações, quartos, pensões, comércios e apartamentos que pudessem receber famílias ou indivíduos. Foram identificados também 257 espaços vazios, sem o menor sinal de ocupação.

“Como não identificamos todas as famílias ainda, o trabalho continua até que seja fechado o mapa. Vamos terminar o cadastramento ainda esta semana. Mas o atendimento pode demorar mais. Não existe prazo”, disse Chucre. Segundo a Prefeitura, não haverá nenhuma ação à força.

O processo de convencimento envolve a oferta de atendimento para que as pessoas desocupem aqueles imóveis. Um auxílio-aluguel de R$ 400 será dado para cada família – a ideia é atender 200, que receberão ainda R$ 900 de auxílio mudança. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.