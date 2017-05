DEM segue apoiando Temer “por enquanto”, diz líder na Câmara

Brasília – O líder do DEM na Câmara, Efraim Filho (PB), defendeu na manhã desta segunda-feira, 22, que a Casa demonstre responsabilidade para com o País dando andamento à agenda de votações e anunciou que seu partido continuará dando sustentabilidade ao governo Michel Temer. “A decisão, por enquanto, é o Democratas permanecer na estabilidade, na base do governo”, disse.

Com um discurso afinado com o governo, Efraim questionou as denúncias dos irmãos Batista, da JBS, criticou a falta de perícia na gravação feita pelo empresário Joesley Batista, a “benevolência” da Justiça com os delatores que, em suas palavras, “deixaram o caos no País”.

O líder reconheceu que a Operação Lava Jato é uma agenda importante, mas ressaltou que a pauta econômica também é primordial e que as investigações não podem paralisar os trabalhos do Parlamento. “O Congresso chama para si essa responsabilidade. A agenda econômica interessa ao País”, apelou.

Efraim minimizou as baixas na base aliada nos últimos dias e lembrou que dentro do PSB e do PPS há dissidentes que continuam alinhados com o governo. “As baixas na base foram relativamente poucas”, observou.

O deputado criticou a estratégia de paralisação que a oposição pretende impor aos trabalhos nesta semana. “A obstrução da oposição, do quanto pior melhor, ela só prejudicará a vida das pessoas”, concluiu.