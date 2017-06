Defesa sustenta que não há nada no processo que condene Temer

Brasília – O advogado de defesa do presidente Michel Temer na ação que pede a cassação da chapa em que se elegeu como vice de Dilma Rousseff, Gustavo Guedes, afirmou nesta quinta-feira que não há nada na petição inicial que iniciou o processo que possa resultar em uma condenação do presidente no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Mais cedo, a maioria dos ministros da corte eleitoral se manifestou a favor de excluir depoimentos de delatores da Odebrecht no julgamento da chapa Dilma-Temer, decisão comemorada pela defesa do presidente.

Questionado sobre como recebia o voto do relator, ministro Herman Benjamin, pela cassação da chapa por abuso de poder político e econômico, Guedes afirmou que “com muita confiança no tribunal, pelos debates que já houve e pela convicção de que não há nada em 2014 (ano da eleição)… que possa trazer uma condenação ao presidente Temer”.

Segundo o advogado, Temer acompanha o julgamento e está “confiante nas teses da defesa”. Guedes disse acreditar que o relator aborde, ao final do voto, a tese da divisão da chapa.

Caso isso não ocorra, acrescentou, pode apresentar uma questão de ordem para que o assunto seja discutido. Benjamin ainda não concluiu o seu voto, que será retomado na manhã desta sexta-feira.