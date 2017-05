Defesa de Aécio envia fotos ao STF para tentar eliminar suspeitas

A defesa do senador afastado Aécio Neves (PSDB) enviou ao Supremo Tribunal Federal quatro fotos com a data de 2006 com o intuito de eliminar suspeitas de que, em um diálogo interceptado em 29 de abril entre Aécio e uma pessoa identificada como “Moreno”, as menções a motos e motoqueiros sejam formas cifradas de se referir a delatores. Não passariam de referências a um hobby do tucano, segundo a defesa.

Para a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Polícia Federal (PF), Aécio usou as expressões “motoqueiros malucos” em alusão a “delatores” e “passeio de moto” em referência a delações.

E, quando Aécio fala em “guia”, estaria se referindo a Sergio Andrade, dono da Andrade Gutierrez. Os investigadores destacam que, no mesmo dia da conversa de Aécio, Sergio Andrade foi o tema de uma reportagem do jornal O Estadão de S. Paulo, com a informação de que seria ouvido por investigadores da Lava Jato em relação à negociação de propina nas obras da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio – tema de investigação contra Aécio com base na delação da Odebrecht.

Inicialmente, os investigadores pensavam que o “Moreno” que conversa com Aécio Neves é o empresário Alexandre Accioly, citado em delações da Odebrecht como intermediário de vantagens indevidas pagas ao político mineira.

Mas após a nova rodada de interceptações, a análise aponta que a denominação “Moreno” “parece ser utilizada indistintamente entre três pessoas, ao menos.

“Assim, e com base na informação complementar em anexo, não se pode afirmar que o interlocutor da conversa em tela seja Alexandre Accioly”.

Quando pediu a prorrogação das interceptações, a PGR destacou que a PF fez uma correlação entre o diálogo de Aécio com o “Moreno” em 29 de abril e uma reportagem do Estadão intitulada “Dono da Andrade vai depor sobre suspeita de propina a políticos” publicada no mesmo dia.

“Observa-se que no diálogo anterior Aécio Neves menciona que alguns ‘motoqueiros’ em vez de conversar, resolveram antecipar-se, e na matéria veiculada no Estadão observa-se o trecho relacionado a Sergio Andrade: ‘Segundo pessoas próximas a Sergio, ele se antecipou a uma convocação oficial dos procuradores, considerada inevitável, para explicar a questão de Santo Antônio, que não fez parte do acordo inicial da empreiteira. Aparentemente, a alusão a ‘motoqueiros’ seria uma referência aos colaboradores, a ‘viagem de moto’ ao procedimento que envolve tais delações, o guia seria especificamente ‘Sergio Andrade’, já que Aécio Neves diz que ele (o guia) ‘procurou pra … fazer o roteiro’, para fazer a colaboração’, diz a análise da PF.

Abaixo, o diálogo transcrito pela PF no relatório dos áudios interceptados na Operação Patmos:

Aécio Neves: Deixa eu te falar, cara. Não sei se vai ser simples…

Moreno: Unhum

Aécio Neves: Naquela organização que a gente ia fazer em julho.

Moreno: Unhum.

Aécio Neves: É. Porque… você viu nos jornais hoje?

Moreno: Mais ou menos. Uma parte sim, outras… algumas outras coisas aí.

Aécio Neves: É não. É não. Tem uns negócios listados que o cara ia ser o guia, sabe? inaudível

Moreno: Unhum. Sei.

Aécio: Procurou para… pra fazer o roteiro, entendeu? Ainda…

Moreno: Tá.

Aécio Neves: E eu tô sem nenhuma…sabe… informação que, que por conta daquelas coisas, daqueles malucos lá, sabe?

Moreno: Unhum.

Aécio Neves: Aqueles motoqueiros malucos que falaram qualquer coisa. Em vez de chamar, eles resolveram se antecipar, sabe?

Moreno: Eu falo com ele … ele está por aqui. Eu falei com ele ontem… .

Aécio Neves: Lê o Estadão … lê o Estadão … lê o Estadão … e ai porque tá… né… a verdade mesmo, sempre, tudo… só pra você ver se consegue ter um notícia em que

Moreno: Tá bom.

Aécio Neves:… termos que vai ser a viagem … se vai ser mais longa. se ele… se é aquele trajeto que a gente tinha já combinado, entendeu?

Moreno: Vai manter aquele mesmo né?

Aécio Neves: É… ou se teve alguma… alguma coisa nova. Tenta ver se você dá um colada nele pessoalmente nele até segunda…

Moreno: Tá bom. Tá joia.

Aécio Neves: Vai pessoalmente.

Moreno: Ok. tá ótimo.

Aécio Neves: Você entendeu né?