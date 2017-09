De olho em 2018, Doria promove jantar com democratas

O jogo de aparências está cada vez mais de lado entre os dois principais nomes presidenciáveis dentro do PSDB hoje. Sem cerimônias, o prefeito de São Paulo, João Doria, convidou a cúpula do Democratas para jantar em sua casa na noite desta quinta-feira.

O DEM é visto como o principal partido a cortejar Doria para uma candidatura ao Planalto em 2018 caso ele seja preterido por Geraldo Alckmin entre os tucanos.

Entre os presentes, estará o prefeito de Salvador, ACM Neto, que é apontado como potencial vice de Doria tanto em uma composição entre tucanos e democratas como em uma chapa pura.

O jantar é mais um episódio na tentativa do prefeito paulistano de consolidar seu nome para 2018. Além disso, ele vem se encontrando com representantes de outros partidos e viajando para diversas cidades do país.

Alckmin também já jantou com representantes do DEM por duas vezes neste ano. O último encontro foi há pouco mais de duas semanas na residência do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (RJ).

O partido estaria dividido sobre o que fazer no próximo ano. Maia é da ala que prefere Alckmin, enquanto Neto fica do lado de Doria. Ainda assim, uma candidatura própria não está descartada.

O medo de ficar conhecido como traidor – Alckmin foi seu principal avalista político -, faz Doria não querer se contrapor publicamente ao padrinho no momento. O tom das declarações, no entanto, já foi mais ameno.

Sabendo utilizar bem sua popularidade, Doria aparece à frente do governador nas pesquisas eleitorais e, por isso, defende que elas sejam o critério de escolha do candidato do PSDB, mas que isso aconteça só no ano que vem.

Já Alckmin prefere que o partido faça prévias, também como forma de constranger o prefeito. Por isso, defende que o partido decida seu representante ainda neste ano.

“Se deixar lá para o meio do ano, quem for candidato, independente de quem seja, acaba saindo de forma improvisada”, disse Alckmin em um evento ontem. No mesmo evento, o governador disse que achou o resultado da pesquisa divulgada na terça “ótimo”, mesmo atrás do prefeito.

“Achei ótima porque está praticamente empatado. Eu não disputo eleição já há vários anos, não disputei a eleição do ano passado […] Também não tenho viajado tanto, então achei ótimo”.