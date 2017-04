Das 50 cidades mais violentas do mundo, 19 são brasileiras

São Paulo – O Brasil foi o país que somou o maior número de cidades entre as 50 mais violentas do mundo em 2016, segundo levantamento realizado pela ONG mexicana Conselho Cidadão para Segurança Pública e Justiça Penal.

De acordo com a ONG, o país teve 19 municípios no ranking. Natal (RN), no entanto, é a que apresentou a maior taxa de violência do país: 69,56 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes.

A cidade mais violenta, porém, não fica no Brasil: a pesquisa aponta que o local mais perigoso do mundo fica em Caracas, na Venezuela, que aparece com 130,35 mortes por 100 mil habitantes.

Para chegar ao resultado, o estudo levou em consideração apenas localidades com mais de 300 mil habitantes.

Em comparação com o ranking feito pela organização no ano passado, duas cidades brasileiras abandonaram a lista das mais violentas: Porto Alegre (RS) e Campina Grande (PB).

Para a ONG, os índices de violência na América Latina não são uma surpresa quando se olha o nível de impunidade por esse tipo de crime. No Brasil, a impunidade atinge 92% dos casos de homicídios e em Honduras e El Salvador até 95%.

Veja o ranking do estudo, com as cidades brasileiras em negrito: