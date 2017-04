CUT orienta trabalhadores a doar sangue para aderir à greve

São Paulo — A Central Única dos Trabalhadores (CUT) divulgou, na noite desta quarta-feira (26), uma recomendação para os trabalhadores que querem aderir à greve geral marcada para esta sexta-feira (28), mas temem serem prejudicados no emprego: doar sangue.

De acordo com a agremiação sindical, funcionários que não são sindicalizados ou que o sindicato de sua categoria não aderiu à paralisação, podem usar do inciso IV do artigo 473 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) para participar da greve, uma vez que a lei garante o direito para quem está no mínimo há um ano no emprego de abono de um dia no trabalho, em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada.

As paralisações desta sexta-feira são uma reação às reformas da Previdência e trabalhista propostas pelo governo Michel Temer (PMDB).