Janot tinha pressa, diz procurador

Em entrevista ao jornal Folha de S. Paulo, o procurador da República Ângelo Goulart Villela, 36, afirma que Rodrigo Janot fez o acordo de delação com a JBS com o objetivo de derrubar o presidente Michel Temer e impedir a nomeação de Raquel Dodge para substituí-lo no comando da Procuradoria-Geral da República.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

Leia também estas outras notícias da seção Às Sete e comece o dia bem informado:

Segundo ele, Raquel Dodge teria dito que “minha caneta pode não fazer meu sucessor, mas ainda tem tinta suficiente para que eu consiga vetar um nome”.

Villela deixou a prisão no dia 1º de agosto, onde ficou por 76 dias sob suspeita de vazar à JBS informações ao Ministério Público.

BNDES vs. Governo

O BNDES, ameaça recorrer ao Tribunal de Contas da União contra o pedido da equipe econômica para que o banco devolva ao Tesouro, entre 2017 e 2018, 180 bilhões de reais que foram repassados ao banco de fomento, informa o jornal O Estado de S. Paulo.

Antes de recorrer ao TCU, o banco pretende apresentar documentos que indicam que a antecipação do pagamento dos empréstimos pode trazer risco a seus interesses.

Odebrecht vende

A construtora Odebrecht vendeu sua participação em um megaprojeto argentino de trens subterrâneos, o Consórcio Nuevo Sarmiento. A Odebrecht tinha uma fatia de 33% em uma obra para soterrar uma linha de trem para integração da capital Buenos Aires com a região oeste da cidade.

Em meados deste ano, a Justiça argentina, que investiga a Odebrecht por casos de subornos, inabilitou por um ano a empresa brasileira em licitações de obras públicas.

A companhia é investigada por pagamentos de suborno nos Estados Unidos, na Suíça e em vários países latino-americanos, no contexto de um escândalo de corrupção que gerou profunda crise política no Brasil.

Terror na Rocinha

Uma guerra entre bandidos que disputam o tráfico de drogas na favela da Rocinha, na zona sul do Rio de Janeiro, levou pânico aos cariocas na manhã deste domingo. A favela amanheceu sob forte tiroteio, que se intensificou com a entrada de policiais no local. A Rocinha é uma das áreas que contam com uma Unidade de Polícia Pacificadora.

Um vídeo feito por moradores mostra o momento em que quase uma dezenas de bandidos fortemente armados troca de carro ao lado de dois veículos da Polícia Militar. Moradores relatam que pelo menos dez pessoas morreram durante o confronto. A polícia confirma apenas uma.

A Rocinha vive uma disputa de território entre traficantes da mesma facção ligados ao traficante Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, e Antônio Francisco Bonfim Lopes, o Nem da Rocinha, ex-chefão do tráfico local preso desde 2011.

ONU esgotou opções para Coreia, diz embaixadora

A embaixadora dos Estados Unidos para a Organização das Nações Unidas (ONU), Nikki Hayley, afirmou neste domingo que as ameaças de “fogo e fúria” do presidente americano, Donald Trump, sobre a Coreia do Norte não eram palavras vazias. Segundo ela, o Conselho de Segurança da ONU “praticamente esgotou” todas as opções diplomáticas para a Coreia do Norte.

“Estou prontamente feliz em dar esta tarefa para o secretário de Defesa, James Mattis, que tem um leque de opções militares para a questão”, afirmou Hayley, ao “State of the Union”, da emissora americana CNN.

“Se a Coreia do Norte continuar com esse comportamento imprudente, se os Estados Unidos tiverem que se defender ou defender seus aliados de qualquer maneira, a Coreia do Norte será destruída. E todos sabemos disso. E nenhum de nós quer isso. Nenhum de nós quer guerra”, disse.