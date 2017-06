Cunha vai depor em inquérito que investiga Temer no STF

Da Redação, com Reuters

Brasília – O ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (PMDB-RJ) foi convocado para depor na Polícia Federal no inquérito que investiga o presidente Michel Temer por envolvimento no caso de corrupção delatado por executivos da JBS.

A princípio, o depoimento de Cunha estava marcado para acontecer às 11h desta quarta-feira na Polícia Federal em Curitiba

Cunha quer acesso a informações das delações da JBS antes de depor no inquérito a que o presidente Michel Temer responde no Supremo Tribunal Federal (STF).

Ele pediu ao STF acesso aos dados –como a gravação da conversa entre Temer e Joesley Batista– antes de depor.

Cunha pediu 48 horas de antecedência para ver os documentos antes de depor.

Na conversa com Joesley, segundo o Ministério Público Federal, Temer teria dado aval à compra do silêncio de Cunha pelo empresário. A defesa do presidente nega.

O pedido está nas mãos do ministro Edson Fachin, do STF.