Crivella cria comitê para monitorar obras no metrô do Rio

O prefeito do Rio, Marcelo Crivella, criou o Comitê de Transporte de Alta Capacidade para monitorar o andamento das obras do Metrô.

O decreto, publicado hoje (4) no Diário Oficial do Município, determina que o trabalho da comissão deverá se concentrar no acompanhamento do cronograma de execução das obras, em especial, na estação Gávea.

Segundo o texto, o comitê deverá propor, em 90 dias, medidas a serem adotadas pelo município e acordadas com o governo estadual para auxiliar o término das obras com maior rapidez.

A comissão será integrada por representantes das secretarias municipal de Transportes, da Casa Civil; Urbanismo, Infraestrutura e Habitação; Conservação e Meio Ambiente; além da Subsecretaria de Projetos Estratégicos do gabinete do prefeito.

“Queremos fazer parceria para verificar em que setor a prefeitura pode apoiar as obras do Metrô, sobretudo nesta estação da Gávea. Em termos de subsolo, temos várias tubulações que são controladas pelo município. Tem a questão do trânsito, da urbanização que pertence a nós, o uso do solo”, disse Crivella, após participar de ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, na Rocinha, na zona sul da cidade.

“É uma maneira de a gente poder estreitar os laços com o governador [Luiz Fernando Pezão] para estender a rede de Metrô. A prefeitura tem que trabalhar junto com o Estado para a gente melhorar”, acrescentou o prefeito.