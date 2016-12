Crivella anuncia secretários do Rio e reduz pastas pela metade

O futuro prefeito do Rio de Janeiro, senador Marcelo Crivella (PRB), anunciou hoje (20), por meio de sua assessoria, os 12 secretários que vão compor sua equipe a partir do ano que vem.

Atualmente, a administração municipal tem 24 pastas. O corte pela metade faz parte de uma das promessas de campanha de Crivella. A diplomação ocorreu na quinta-feira passada (15).

As secretarias de Urbanismo, de Infraestrutura e Habitação e de Habitação e Cidadania foram fundidas em uma única pasta, a Secretaria de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação, que será chefiada pelo candidato a prefeito derrotado no primeiro turno Indio da Costa (PSD).

O coronel Paulo Cesar Amêndola comandará a Secretaria de Ordem Pública. Amêndola foi um dos fundadores do Batalhão de Operações Especiais (Bope).

O jornalista e cientista político Cesar Benjamin vai comandar a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. Atualmente, há a secretaria de Educação e a de Esporte e Lazer.

Sem partido, Benjamin já foi filiado ao PT e ao PSOL. O vereador Carlos Eduardo (SD) comandará a Secretaria de Saúde.

A Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Inovação ficará com a deputada federal Clarissa Garotinho (PRB), filha do ex-governador Anthony Garotinho.

A pasta vai incluir as atuais secretarias Especial de Ciência e Tecnologia, Trabalho e Emprego. A economista Maria Eduarda Gouvêa Berto será a nova secretária da Fazenda.

A neta de Cartola e presidente do Museu do Samba, Nilcemar Nogueira, será a secretária da Cultura e a vereadora Teresa Bergher (PSDB) assumirá a pasta da Assistência Social e Direitos Humanos, que atualmente são duas secretarias separadas.

O engenheiro Rubens Teixeira ficará com a Secretaria de Conservação e Meio Ambiente. A Casa Civil terá no comando o assessor legislativo de Crivella, Ailton Cardoso da Silva e a Secretaria de Relações Institucionais ficará com o deputado federal Luiz Carlos Ramos (PTN).

As políticas para o turismo e pessoas com deficiência serão elaboradas por conselhos ligados ao Gabinete do Prefeito. Os conselheiros para o turismo serão os empresários Ricardo Amaral, José Bonifácio, Roberto Medina e Paulo Manoel Protasio.

O deputado federal Otávio Leite (PSDB) e o deputado estadual Márcio Pacheco (PPL) farão parte do conselho para elaborar políticas para pessoas com deficiência.

As secretarias Especial de Concessões e Parcerias Público-Privadas, Especial de Políticas para as Mulheres, Especial de Promoção e Defesa dos Animais, Executiva de Coordenação de Governo, Municipal da Pessoa com Deficiência, de Turismo, Municipal de Administração, Municipal de Envelhecimento Ativo, Resiliência e Cuidado e Municipal de Obra serão extintas.