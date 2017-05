Crise política suspende debate da reforma trabalhista no Senado

Brasília – O relator da reforma trabalhista no Senado, Ricardo Ferraço (PSDB-ES), anunciou nesta quinta-feira que o calendário de tramitação da proposta está suspenso devido à crise política instaurada com a divulgação de gravação com o presidente Michel Temer dando aval para a compra do silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha.

“A crise institucional que estamos enfrentando é devastadora e precisamos priorizar a sua solução, para depois darmos desdobramento ao debate relacionado à reforma trabalhista”, disse Ferraço em nota.

“Portanto, na condição de relator do projeto, anuncio que o calendário de discussões anunciado está suspenso. Não há como desconhecer um tema complexo como o trazido pela crise institucional. Todo o resto agora é secundário.”