Crise fortaleceu base aliada, diz líder do governo no Congresso

Brasília – O líder do governo no Congresso, André Moura (PSC-SE), disse após encontro com o presidente Michel Temer que a crise política instaurada com a delação premiada de empresários da JBS serviu para fortalecer a base aliada.

“Depois de tudo isso que aconteceu, em termo de união da base, o presidente saiu fortalecido. A classe política se uniu em torno do presidente”, disse.

Ele questionou as circunstâncias em que o empresário Joesley Batista gravou a conversa com Temer, e classificou a atitude como muito “grave”. “Se fizeram isso com o presidente, imagina o que não podem fazer com cada um de nós?”, afirmou.

Temer reuniu ministros e parlamentares da base para uma conversa no Palácio da Alvorada neste domingo, 21. Ele voltou a afirmar que não vai renunciar e fez críticas ao seu delator.

Em um apelo, pediu para que Congresso não fique paralisado pela crise e mantenha as votações previstas.