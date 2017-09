Crise DEM-PMDB

Segundo o jornal O Globo, o presidente Michel Temer tenta acalmar uma crise entre os caciques do PMDB e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O senador Romer Jucá e o ministro Eliseu Padilha tentam barrar a ida de deputados do PSB para o DEM, movimento que irritou Maia. Segundo o jornal, Temer, que precisa do apoio de Maia para barrar a denúncia na Cãmara, passou o final de semana acalmando os ânimos de todos os envolvidos por meio de telefonemas e de conversas via WhatsApp.

Às Sete – um guia rápido para começar seu dia

MP-SP X Odebrecht

Dez promotores do Ministério Público de São Paulo não vão assinar um acordo de leniência com a construtora Odebrecht para receber provas de que houve pagamento de propinas em obras do Metrô, CPTM, Dersa e DER, informa o jornal Folha de S. Paulo. Os promotores negam favorecimento político ao PSDB. Eles afirmam que o acordo proposto possui irregularidades, já que faltam concordância da CGU e da Advocacia Geral da União.

MP-SP X Moro

Ainda sobre o mesmo caso da Odebrecht, os promotores reclamam do juiz Sergio Moro, pois cabe a ele liberar indenizações aos cofres públicos de São Paulo. De acordo com o jornal, um dos promotores questionou: “O que Moro sabe dos problemas de São Paulo?”.

Ataque dos Estados Unidos

Os Estados Unidos realizaram no domingo um ataque contra o grupo Estado Islâmico na Líbia. Segundo informações do exército, 17 extremistas foram mortos. Os ataque foram feitos por meio de aeronaves de combate.