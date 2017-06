Criminosos atacam duas agências e causam pânico no interior de SP

Sorocaba – Criminosos armados de fuzis e pistolas invadiram a região central de Ouroeste, no interior de São Paulo, dispararam contra a base da Polícia Militar e roubaram duas agências bancárias, na madrugada desta quarta-feira, 7.

Numa delas, os bandidos usaram explosivos para arrombar os caixas eletrônicos. Na outra, eles levaram o cofre principal. As explosões e os tiros, disparados por volta das 2 horas, deixaram em pânico a pequena cidade de 8,4 mil habitantes. As mesmas agências já haviam sido atacadas em abril do ano passado.

De acordo com testemunhas, o bando chegou em vários carros e, antes de se dirigir aos bancos, parou os veículos em frente à base da Polícia Militar e fez muitos disparos.

Os dois policiais que estavam no local se abrigaram para não serem atingidos por tiros de fuzil. Em seguida, um grupo estourou a porta de vidro da agência do Banco do Brasil e explodiu os caixas eletrônicos. O prédio da agência também ficou destruído.