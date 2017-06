CPTM que vai até Cumbica poderá ter check-in e despacho de mala

São Paulo – A ligação do Metrô com o Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, por meio da Linha 13-Jade da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), deverá ter um sistema para facilitar o embarque de passageiros: o despacho de bagagens deverá ser feito ainda na estação de trem, antes da chegada aos terminais aéreos.

Segundo o presidente da CPTM, Paulo Magalhães Bento Gonçalves, a companhia tem feito estudos para instalar totens de check-in das companhias aéreas em estações, onde seria possível ao passageiro imprimir as etiquetas de bagagens.

Ao chegar à Estação Aeroporto, da Linha 13-Jade, as malas seriam despachadas antes da saída da estação.

Quando pronta, a Linha 13 terá um serviço expresso, com oito saídas diárias, a partir da Estação Brás, que fará o trajeto direto, sem paradas, em 30 minutos.

Os técnicos estudam se os totens de check-in ficarão no Brás ou na Luz, que também poderia ser ponto de partida. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.