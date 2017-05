Cotado para 2018, Doria fica fora de programa do PSDB na TV

Brasília – Cotado para disputar a vaga do PSDB na corrida presidencial de 2018, o prefeito João Doria ficou fora do programa nacional do partido, veiculado nesta quinta-feira, 11, em emissoras de TV e rádio.

A cúpula do PSDB optou por defender, no vídeo, a importância da prática política para a democracia, na contramão do discurso adotado por Doria, do “não político” e do “gestor”.

No vídeo, líderes da legenda se revezam com falas sobre a criação de uma “nova política”. As declarações ocorrem após um grupo de cidadãos apresentar, dentro de uma dinâmica de debate, queixas ao sistema atual.

Entre os problemas apontados, excesso de partidos, foro privilegiado e privilégios. “Se você falar da política do jeito que ela é hoje, nós teríamos que implodir toda a política e renascer”, afirma um deles.

“Ouvir críticas como essas pode ser difícil, mas esse é o primeiro passo, o único passo para podermos melhorar a política. Vamos promover encontros como esse por todo o País, para ouvir você e junto com você encontrar soluções para melhorar a política, mas principalmente para melhorar a sua vida. Esse é nosso grande desafio”, afirma o presidente do PSDB, senador Aécio Neves (MG), no vídeo.

Questionado nesta quinta sobre sua ausência no programa, Doria minimizou. “Eu não tenho a obrigação nem a síntese de ter que estar presente na propaganda partidária do PSDB. Tudo a seu tempo”, disse o prefeito. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.