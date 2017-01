Corpos de 3 vítimas do acidente com Teori ainda estão em perícia

Paraty – Os corpos de Maíra Panas, de 23 anos, e de sua mãe, Maria Hilda Panas, de 55 anos, vítimas do acidente de avião em que viajava o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, foram levados do Instituto Médico Legal (IML) de Angra dos Reis, no Sul Fluminense, para o Hospital da Praia Brava para serem examinados.

Isso aconteceu porque o IML da cidade, que é pequena, não teria estrutura para realizar os exames necessários. O hospital é mais bem equipado.

Os dois corpos foram transferidos para a unidade e depois levados de volta ao IML. Mãe e filha devem ser enterradas em Juína (MT), cidade natal delas. Maíra era massoterapeuta do spa do Hotel Emiliano, em São Paulo, de propriedade do empresário Carlos Alberto Filgueiras, amigo de Teori, dono do avião e também morto no acidente. A mãe foi como sua convidada. O pai de Maíra está no IML para acompanhar a liberação do corpo.

O corpo do piloto da aeronave, Osmar Rodrigues, também está no IML de Angra. Não há informações sobre o sepultamento. Ele era do Paraná e trabalhava para o Grupo Emiliano havia bastante tempo. Era considerado bastante experiente no trajeto São Paulo-Paraty, e chegou a dar aulas sobre este itinerário e suas dificuldades. Familiares de Rodrigues estão no IML para a liberação e traslado do corpo.

O corpo de Filgueiras será velado a partir de 15h30 deste sábado, 21, em São Paulo. A cerimônia de cremação está prevista para as 20 horas, de acordo com a assessoria de imprensa do Hotel Emiliano.

O IML não divulgou oficialmente a causa mortis de nenhuma das vítimas do acidente. Ontem, o “Jornal Nacional”, da TV Globo, informou que Zavascki morreu em decorrência de politraumatismo (lesões múltiplas no corpo, que podem comprometer órgãos e sistemas), provocado pela queda do avião, e não por afogamento.

A aeronave, que partira do Campo de Marte, em São Paulo, caiu anteontem de tarde no mar de Paraty, quando estava a dois quilômetros da cidade. Pessoas que tentaram socorrer as vítimas relataram terem visto uma mulher com vida, dentro do avião, gritando por socorro, o que indicaria que sua morte foi por afogamento.